أسوأ فيضانات منذ نصف قرن تضرب استراليا

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية بأعنف فيضانات في البلاد منذ نصف قرن.

وطلبت السلطات الأسترالية من آلاف الأشخاص على الساحل الشرقي للبلاد الاستعداد لمغادرة منازلهم، اليوم، مع استمرار الفيضانات والتحذير من احتمال تدهور الوضع.

وتم إجلاء حوالي 18 ألف شخص في ولاية "نيو ساوث ويلز"، فيما لا يزال هناك 15 ألف شخص آخرين في حالة تأهب قصوى، بسبب أوضاع الطقس السيء عبر مساحات شاسعة من الولاية.

وصدرت أوامر بإجلاء المجتمعات الواقعة شمال غرب سيدني وسط هطول أمطار غزيرة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرًا آخرًا من الطقس السيء في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث توقع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة بالمناطق الساحلية الشرقية وبعض المناطق الداخلية.

يذكر أنه بعد شهور من حرائق الغابات المدمرة التي أتت على ملايين الهكتارات من الأراضي، شهدت أستراليا في الأسابيع الأخيرة طقسا قاسيا، أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وموجة حارة، كما شهدت بعض مناطق ولاية “نيو ساوث ويلز” الساحلية الشرقية، التي يعيش فيها نحو ثلث سكان البلاد، أغزر أمطار منذ نحو 20 عاما مع تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة.