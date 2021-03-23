الجامعة العربية تؤيد المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.. وشرط رفع الحصار قائم

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية أمس الاثنين، لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال أبو الغيط فى بيان له إن:"المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن وانها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب" .

وطالب أبوالغيط "جماعة الحوثي بتنحية أية مصالح خاصة أو اجندات خارجية والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة".

وطرحت الرياض، امس، مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح خطوط جوية وبحرية، الا أن انصار الله طالبوا برفع الحصار بشكل كامل.

وقال الأمير فيصل إنه سيتم استئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية وانصار الله المتحالفين مع إيران، مضيفاً أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحكومة اليمنية وانصار الله عليها.