بشرى لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"  الروسي !

زفت "ناتاليا بشينيشنايا" طبيبة الأمراض المعدية الروسية بشرى لمن تقلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا بأنه من المحتمل ألا يكون من الممكن التطعيم مرة أخرى ن وان يكون التطعيم لمرة واحدة فقط .

وأوضحت الطبيبة ان "اللقاح يساهم برفع الأجسام المضادة ويُفترض أن يبقى لوقت طويل وبدرجة كافية".، موضحةً ان"الشيء الوحيد الذي لن يحصل هو التلقيح مرة أخرى باللقاح لأنه بذلك سيتم حقن الفيروسات الغدية، التي تقوم بإنتاج الأجسام المضادة ذاتها وبالتالي ستقضي على المفعول".

وتابعت: "إذا قمنا مرة أخرى بالتطعيم بنفس اللقاح على سبيل المثال بعد عامين بنفس التركيب الدقيق، فربما يتم تدمير مكونات اللقاح بالفعل بواسطة تلك الأجسام المضادة التي يمكن تخزينها في جسدنا".

وأوضحت أن إعادة التطعيم ستكون ممكنة بلقاحات أخرى ضد فيروس كورونا ومن أبرزها لقاحات روسية أخرى مثل "كوفي فاك" و"إيبفاك كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.