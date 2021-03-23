البزم يوضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق في غزة وحقيقة اتخاذ قرار بالإغلاق

نفى اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، أن يكون قد تم اتخاذ أي قرار بالاغلاق في قطاع غزة حتى اللحظة ، وموضحاً ان وزارة الداخلية في حال اتصال دائم مع وزارة الصحة بشأن أي قرارات .

وأكد البزم خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان الصور التي يتم تداولها بشأن اغلاق الأسواق في القطاع غير صحيحة، وهي صور للإغلاق السابق وهي قديمة .

وقال البزم ان وزارة الداخلية في حالة انعقاد دائم لدراسة الحالة الوبائية ، ولا قرارات حتى اللحظة وما يتم اتخاذه مرتبط بأعداد الاصابات ، داعياً المواطنين لتلافي اي قرارات بالاغلاق بإتباع الاجراءات الوقائية .

ويشار الى ان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، نشروا صوراً لإغلاق سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة بمكعبات اسمنتية ضمن الاجراءات الوقائية .

وكان اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، أكد ان وزارة الصحة واللجنة الوبائية قد تتخذ اجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية ، ومع ازدياد حالات الاصابة بفيروس كوفيد19 في قطاع غزة.

ومن جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة سلامة معروف اليوم ان الحل في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" بات واضحًا للجميع وهو اتباع الإجراءات التي استخدمت في السابق للسيطرة على منحنى الإصابات داخل القطاع.

وبين معروف خلال تصريحات لصوت القدس انه ومع ارتفاع أعداد الاصابات سنعود للإجراءات الحكومية لكسر منحى الاصابات ، وخاصة الاجراءات التي اثبتت نجاعتها كالإغلاق ليومين وفرض حظر التجوال مساءً ، واغلاق عدد من المرافق .