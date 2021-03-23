تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، انخفاض طفيف فى سعر الدولار عالميا وذلك بسبب ارتفاع عوائد السندات الامريكية ولجوء الكثيرين الى شراء السندات باعتبارها ملاذ آمن خاصة وأنها مدعومة من الحكومة الفيدرالية الامريكية .

سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا فى مصر سجل اليوم الثلاثاء 767.41 جنيه مصرى بينما سجل فى اغلاق أمس الاثنين 769.65،

و سجل سعر الذهب عالميا،1,734.81 $ بينما سجل فى اغلاق أمس الاثنين 1,737.56 $، ويتوقع الخبراء ارتفاع سعر الذهب عالميا ويليه ارتفاعه فى مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد نشر كلمة مكتوبة لمحافظ الفيدرالى الأمريكى حول تحسن الإقتصاد الأمريكى خلال الفترة المقبلة والتى من المنتظر أن يلقيها أمام الكونجرس ، وأكد فيها انتعاش الاقتصاد الامريكى بشكل حسن ولكنه غير كافى ، ويتعامل المستثمرين مع الذهب حاليا بحالة من الترقب والحذر لاغتنام أفضل فرصة ممكنة .

سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 877.04 جنيه وعالميا 55.78 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 803.96 جنيه عالميا 51.13 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 767.41 جنيه، وعالميا 48.80 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 657.78 جنيه وعالميا 41.83 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 511.61 جنيه وعالميا 32.54 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 438.52 جنيه وعالميا 27.89 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 365.43 جنيه وعالميا 23.24 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,139.30 جنيه وعالميا 390.43 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر، 27,279.06 جنيه وعالميا 1,734.81 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط)، فى مصر 87,704.22 جنيه وعالميا 5,577.55 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 877,042.16 جنيه وعالميا 55,775.52 $

سعر الذهب فى مصر والأسواق العالمية مساء اليوم الاثنين 22 مارس

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879.60 جنيه، وعالميا 55.92 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 806.30 جنيه، وعالميا 51.26 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 769.65 جنيه، وعالميا 48.93 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 659.70 جنيه، وعالميا 41.94 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط، فى مصر 513.10 جنيه، وعالميا 32.62 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 439.80 جنيه، وعالميا 27.96 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 366.50 جنيه، وعالميا 23.30 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )، فى مصر 6,157.18 جنيه، وعالميا 391.46 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط، فى مصر 27,358.54 جنيه، وعالميا 1,739.38 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط) فى مصر 87,959.74 جنيه، وعالميا 5,592.24 $