سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 23/3/2021

شهد سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، انخفاضاً حيث سجل فيها مؤشر الأسعار انخفاضًا ملحوظًا، متخليًا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في الأردن قد سبق وسجل ارتفاع طفيف في السعر الأسبوع الماضي، ثبت بعدها السعر علي هذا الارتفاع المحدود، وامتد الثبات حتى صباح أمس الاثنين، عندما بدأ تسجيل تراجعًا طفيفًا في اسعار الذهب في الاردن.

وثبتت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في العاصمة الأردنية عمان، أسعار الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال عدة الأيام الماضية، وامتد ثبات السعر حتى صباح أمس الاثنين، ثم سجل الذهب تراجعه مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء 23 ــ 3 ــ 2021.

النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تعلن بمدينة عمان في الأردن التسعيرة اليومية لبيع الذهب يوميًا، وتقوم النقابة بالتحكم في أسعار الذهب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأردني.

وكانت التسعيرة اليومية لبيع الذهب التي أعلنتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الاردن اليوم الثلاثاء 23 ــ 3ــ 2021 كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 في الاردن اليوم بلغ 42,50 دينار أردني للبيع، و39,30 للشراء دينار أردني.