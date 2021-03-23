السعودية تحسم الجدل: لا عمرة لمن تجاوز الـ70 عاماً حتى لو تلقى لقاح كورونا

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن الأعمار المصرحة لها بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح بين 18-70 عاما ، معتبرة ً انه لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70 حتى لو كانوا تلقوا اللقاح، كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال كمرافقين، في حين يسمح بإضافة الأم كمرافق للمستفيد.

وحول استفسار حول إمكانية إصدار تصريح بالعمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما في حال تم تلقيهم التطعيم بلقاح كورونا، فقد شددت وزارة الحج والعمرة على أن من تجاوزوا الـ70 عاما لا يمكنهم إصدار تصريح للعمرة حتى وإن تلقوا التطعيم.

أما في ما يخص اشتراط التطعيم بلقاح كورونا لأداء العمرة، فقد كشفت الوزارة أنه غير مطلوب حتى الآن، كما أنه لا يشترط إجراء المسحة لذلك، بل إن المطلوب هو إصدار التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وإثبات الحالة الصحية عبر تطبيق «توكلنا».

يذكر أن حجز العمرة متاح على تطبيق «اعتمرنا» يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، وتتاح الإمكانية للجميع، مواطنين ومقيمين وزائرين.