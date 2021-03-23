كورونا غزة تسجل ارتفاع في اعداد الإصابات لأول مرة منذ أسابيع وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة ليرفع وفيات القطاع منذ بداية كورونا 589 حالة وفاة ، في حيث سجلت "450" إصابة جديدة بعد اجراء 2659 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 141 حالة ، في حين بلغت الحالات الخطيرة 75 حالة .

وأوضحت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 59780 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 3443 حالة ، في حين بلغ اجمالي المتعافين 55748 حالة

وبشأن الطعومات ، قالت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 72000 جرعة ، في حين اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 12886 شخص.