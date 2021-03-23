في يوم الأرصاد الجوية.. نابلس الأكثر امطاراً والاعلى رطوبة خلال 2020

في يوم الأرصاد الجوية.. نابلس الاكثر امطاراً والاعلى رطوبة

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، والإدارة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 23/3/2021، بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حيث أوضحا ارتفاع درجات الحرارة وكميات الأمطار خلال العام 2020 عن المعدل العام، ونابلس كانت أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا.

يشار إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأعضاءها البالغ عددهم 189 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم، يحتفلون باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 آذار من كل عام حول موضوع مختار، وموضوع هذا العام هو "المحيطات وعلاقتها بالمناخ والطقس".

وفيما يلي أبرز الملامح الجوية في فلسطين خلال العام 2020، حسب ما ورد في بيانهما:

كميات الأمطار أعلى من معدلها العام خلال 2020

تراوحت كميات الأمطار ما بين 849 ملم في محطة نابلس، و121 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة نابلس يبلغ 660 ملم وفي محطة أريحا يبلغ 166 ملم. والجدير بالذكر أن كميات الأمطار تركزت في معظم المحافظات في شهر كانون ثاني.