10 قتلى في اطلاق نار بمركز تجاري بأحد الولايات المتحدة

قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم رجل شرطة، الليلة لماضية، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وأكدت مصادر أمنية أميركية أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به بعد إصابته، ولم تذكر تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة، التي وقعت في أحد المتاجر التجارية في منطقة تيبل ميسا.

وكانت شرطة بولدير قد أعلنت في وقت سابق أن عناصرها تعاملت مع إطلاق نار في محل في منطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.

وتعد هذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد، بعدما سقط 8 قتلى بينهم 6 نساء من أصل آسيوي في 3 مواقع في أتلانتا وحولها، وتم توجيه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما.