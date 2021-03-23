الانتخابات الـ24 للكنيست "الإسرائيلي" اليوم

يتقدم اليوم الثلاثاء 23/3/2021 في "اسرائيل"، " 6 "ملايين و578 الفا و84 ناخب للتصويت في الانتخابات الـ24 " للكنيست "الاسرائيلي"، بمشاركة 39 قائمة .

الاذاعة الاسرائيلية قالت أن عملية التصويت ستستمر حتى الـ10 ليلا بالتوقيت المحلي، فيما ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة ، وتغلق في الـ8 مساء.

وتأمينا لسير العملية الانتخابية للكنيست، تشرت قوات الاحتلال20 ألف شرطي، بينهم متخفون، في محيط مراكز الاقتراع وعلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مختلف انحاء البلاد، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء فحوصات لفيروس كورونا عشوائية للمقترعين بهدف رصد مرضى أو اشخاص ملزمين بالحجر.".

و شددت الشرطة الإسرائيلية على أنها ستتعامل بحزم وصرامة مع اية محاولة للإخلال بالنظام العام وتشويش سير الانتخابات، وأنها ستتصدى لأي عمل تحريضي أو ينطوي على التزوير.

وفقا لدائرة الإحصاء المركزية "الاسرائيلية" فإن نسبة المواطنين اليهود ممن يحق لهم التصويت 78%، والعرب 17%، فيما يصل عدد مراكز الاقتراع الموزعة في أنحاء البلاد إلى 16 ألفا و685 مركزا.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت عن افتتاح جميع صناديق الاقتراع في موعدها المحدد، دون حدوث أي خلل في كل الصناديق.