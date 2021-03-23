راصد جوي : انقلاب كبير على الطقس اليوم ومنخفض جوي قادم

قال الراصد الجوي ايمن المصري اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، ان طقس فلسطين يشهد حالة انقلاب كبيرة على درجات الحرارة ، حيث ان الحرارة في ساعات النهار سترتفع بحدود من 10-12 درجة مئوية وسط أجواء مغبرة، حيث ان درجات تصل في عدد من المناطق لـ30 درجة مئوية .

وبين المصري خلال تصريحات خاصة ، ان درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض منذ عصر اليوم ويدخل منخفض جوي الاراضي الفلسطينية بشكل كبير ومتسارع ، حيث تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة وتبدأ الامطار بالتساقط على عدد من المناطق في ساعات المساء وفجر غدٍ.

غداً الاربعاء وفقا للراصد الجوي تتواصل الامطار بالتساقط ، ونشهد مزيداً من الانخفاض على درجات الحرارة ، وتتواصل سقوط الامطار حتى يوم الخميس لتعود الاجواء الربيعية يوم الجمعة القادمة .

تفاصيل الطقس خلال الايام القادمة :

الأربعاء 24/3/2021 ، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار .

والخميس 25/3/2021، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق .

الجمعة 26/3/2021، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة، شدة سرعة الرياح، خطر التزحلق على الطرقات، تدني مدى الرؤيا الأفقية.