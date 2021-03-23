الدولار في فلسطين اليوم الثلاثاء 23/3/2021

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، التذبذب بين الانخفاض والارتفاع مقابل الشيقل حيث بلغ سعره اليوم 3.30 شيقلاً، بعد ان كان سعره بالأمس 3.28 ، ليسجل زيادة 0.2.

وتشهد اسعار صرف العملات الاخرى الانخفاض طفيف في ظل ارتفاع وباء كورونا في العالم مجدداً .

وفيما يلي اسعار صرف العملات والدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 23/3/2021

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.30

سعر صرف الدينار الادرني مقابل الشيقل :4.65

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.92

سعر صرف الجنية المصرية مقابل الشيقل : 0.20