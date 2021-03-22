الحكومة اللبنانية تصدر قرارات جديدة للتحفيف من قيود "كورونا"

أصدرت السلطات اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، قرارات جديدة تتعلق بتخفيف الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا، في لبنان، بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابات في الدولة.

وقررت الحكومة، إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية، وحمامات السباحة الداخلية، والمؤسسات السياحية، وكازينو لبنان الوطني بدءًا من اليوم.

في حين، فرضت حظر التجول يوميًا، ويبدأ من الساعة الثامنة مساءً؛ وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

وأكدت السلطات، على ضرورة التزام المؤسسات والمطاعم بإجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

كما وأعلنت عن بعض التغييرات، وهي على النحو التالي:

أولاً: الاستمرار بإغلاق الحانات والنوادي الليلية.

ثانيًا: عدم السماح بالتجمعات الكبيرة مثل حفلات الزفاف أو الجنازات.

ثالثًا: السماح لكبار السن (فوق سن 60 عام) بالعودة للعمل.

رابعًا: السماح لعودة العمل في البنوك التجارية بنسبة 100%.