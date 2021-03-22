إيطاليا تسجل 386 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، 386 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الإيطالية، أن اعداد الوفيات ارتفعت عن اليوم السابق بواقع 300 حالة.

في حين انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 13846 من 20159 إصابة، ما رفع اعداد الإصابات بالفيروس إلى 3.4 مليون إصابة والوفيات إلى 105328 وفاة منذ جائحة كورونا.

وتعد إيطاليا/ ثاني أعلى حصيلة بالإصابات والوفيات بـ"كورونا" في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم

رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قال، الجمعة: إنه "لا يستبعد أن تتخذ حكومته قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي"