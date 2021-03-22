أكلات رمضانية في شهر رمضان المبارك 2021 لذيذة في البيت

أكلات رمضانية في شهر رمضان المبارك 2021 سريعة وسهلة ولذيذة ، ومع دخول المسلمين في جميع انحاء العالم شهر رمضان ، خصص طاقم فلسطين اليوم هذه المقالة التي توضح خطوات ومكونات اعداد الوجبات الرمضانية اللذيذة والتي يمكن صناعتها في مطابخ البيوت بكل اريحية تامة دون أي عناء ، ولمعرفة تلك الاكلات تابع معنا حتى النهاية .

وفي كل شهر رمضان نحرص إلى توفير أبرز أكلات رمضانية في شهر رمضان 2021 ، بحيث تمكن السيدات في الوطن العربي والدول المختلفة إلى تحضيرها على موائد الإفطار وتقديمها في العزائم الرمضانية طوال مدة رمضان المعروفة 30 يومًا .

وعن طريقة اعداد أكلات رمضانية في البيت فهي سهلة إضافة إلى أن جميع مكوناتها متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية، إذ عليك شراءها وتطبيق الخطوات التي سنضعها لك هنا .

أكلات رمضانية في شهر رمضان المبارك 2021 سريعة وسهلة ولذيذة :

طريقة عمل قطايف بالدجاج والشيدر :

المكونات :

أولاً: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ريحان مجفف مطحون

ثانيًا: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا

ثالثًا: ملح وفلفل أسود

رابعًا: ½ كيلو (500 جم) قطايف

خامسًا: ½ كيلو (500 جم)

سادسًا: صدور دجاج كوب (200 جم) جبن شيدر مبشور

سابعًا: بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

ثامنًا: 2 فص ثوم مهروس

تاسعًا: 3 ملاعق كبيرة (37.5 جم) بقدونس طازج مقطع

عاشرًا: 2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت

الحادي عشر: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) سماق

خطوات اعداد الاكلة :

أولاً: وفي الخطوة الاولى من تحضيرها عليكي أن تقطعي صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة جدًّا، أو افرميها.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضي، وعلى نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الدجاج والملح والفلفل الأسود، وقلبيه حتى يتغير لونه.

ثالثًا: يترتب أن تضيفي البصل والثوم، وقلبي لمدة 3 – 4 دقائق، ثم أضيفي الريحان والسماق والبابريكا، وقلبي جيدًا.

رابعًا: في الخطوة الرابعة، قومي بتغطية القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج وتجف السوائل، مع التقليب من فترة لأخرى.

خامسًا: وبعد ذلك، أضيفي البقدونس، وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه عن النار، واتركيه جانبًا. ضعي ملعقة صغيرة من الحشو في منتصف كل قطعة قطايف، ثم أضيفي ملعقة من الشيدر فوق الحشو.

سادسًا: وفي الخطوة السادسة، أغلقي طرفي القطايف حتى تُصبح على شكل نصف دائرة.

سابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اقلي القطايف في زيت غزير، حتى تُصبح ذهبية اللون، ثم قدميها ساخنة على سفرتكِ في رمضان.

ثانيًا: طريقة عمل مقلوبة المكرونة :

مكونات :

4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت

ملعقة كبيرة (12.5 جم) صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكل

ملح وفلفل أسود

½ كيلو (500 جم) مكرونة عقل

½ كيلو (500 جم) طماطم مقطعة حلقات

½ كيلو (500 جم) باذنجان مقطع شرائح طولية

½ كيلو (500 جم) لحم مفروم

¼ كيلو (250 جم) طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًا

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا 2

فص ثوم مفروم

ونستكمل معكم في هذه المقالة حول أكلات رمضانية في شهر رمضان 2021 تابع معنا .

طريقة اعدادها :

أولاً: وفي الخطوة الأولى طريقة التحضير سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم شوحي الباذنجان في القليل من الزيت حتى يُصبح ذهبي اللون.

ثانيًا: في الخطوة الثانية، اسلقي المكرونة في ماء مغل ومملح حتى تنضج، ثم صفيها من الماء واتركيها جانبًا.

ثالثًا: وبعدها وعلى نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي نصف كمية البصل وقلبيه لمدة دقيقتين.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، أضيفي اللحم المفروم والقرفة والبهارات والملح والفلفل الأسود، وقلبيه حتى يتغير لونه، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج مع التقليب من فترة لأخرى.

خامسًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، على نار متوسطة، سخني باقي الزيت، ثم أضيفي باقي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم ضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تغلي.

سادسًا: وعن المرحلة السادسة، غطي القدر واتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. أضيفي المكرونة إلى الصلصة، وقلبي حتى تختلط المكونات.

سابعًا: وفي طاجن أو برام، رصي حلقات الطماطم، ثم الباذنجان في قاع وأطراف الطاجن، ثم ضعي اللحم والمكرونة.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة ضعي الطاجن في الفرن لمدة 15 دقيقة. في طبق التقديم، اقلبي الطاجن ثم قدمي المقلوبة ساخنة.

ثالثًا: طريقة عمل فاهيتا الدجاج في الفرن :

المكونات :

½ 1 ملعقة صغيرة (7.5 جم) بابريكا

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) أوريغانو مجفف مطحون

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) فلفل أسود مطحون

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) كمون مطحون

¾ كيلو (750 جم) صدور دجاج مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

2 فص ثوم كبير مهروس

ثمرة فلفل أحمر حار مهروس (حسب الرغبة)

¼ كوب (60 مل) زيت زيتون

¼ كوب (60 مل) ماء

⅓ كوب (80 مل) عصير ليمون

ملعقة صغيرة (5 جم) سكر

ملعقة صغيرة (5 جم) ملح

ملعقة صغيرة (5 جم) بصل بودرة

طريقة اعدادها:

أولاً: وفي الطريقة الأولى، قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثانيًا: وبعدها، وفي وعاء كبير، ضعي جميع المقادير عدا الدجاج والبصل والفلفل الملون، وقلبي جيدًا.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة، أضيفي الدجاج، وقلبي جيدًا، ثم اتركي الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة، أو طوال الليل.

رابعًا: وبعدها ، في أسياخ رصي مكعب من البصل ومكعب من الفلفل الأخضر، ثم قطعتين من الدجاج، ثم مكعب من الفلفل الأحمر ومكعب من الفلفل الأصفر، ثم قطعتين من الدجاج، ثم كرري هذه الخطوات، حتى تنتهي من الكمية.

خامسًا: رصي أسياخ الفاهيتا على شبكة الفرن، ثم ضعي تحت الأسياخ صينية بها كمية من الماء المغلي، ثم اتركي الدجاج في الفرن لمدة 40 دقيقة، مع تقليب الأسياخ من فترة لأخرى.

سادسًا: وفي الخطوة قبل الأخيرة، ادهني الدجاج بباقي التتبيلة كل 10 دقائق في أثناء الشوي.

سابعًا، والأخيرة، أخرجي فاهيتا الدجاج من الفرن، وقدميها ساخنة مع السلطات والصوصات التي تُفضلينها.

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