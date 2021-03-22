ما هو شرط حكومة الاحتلال لاقامة علاقات اقتصادية مع الفلسطينيين؟

افادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الاثنين 22 مارس ان سلطات الاحتلال اشترطت على السلطة الفلسطينية عدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية، مقابل اقامة تعاون اقتصادي او اخر معها.

و اشارت قناة "كان العبرية" التي اوردت الخبر الى أن هذا الشرط يأتي بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين، بينما رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.

و لفتت "كان" العبرية إلى أن "إسرائيل" تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور "VIP"، بعد أن سحبت، أمس الأحد، من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بطاقة عبور كبار الشخصيات، في جسر الأردن، لدى عودته الى رام الله.