البطش: الحديث عن إعادة بناء المجلس الوطني وهياكله ما زال جارياً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الاستاذ خالد البطش، مساء اليوم الأثنين، أن لقاءات القاهرة الأخيرة أنجزت ٩٠٪ من الإجراءات المطلوبة لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة

وقال البطش في تصريحات صحفية تابعتها وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بأن الجولة الأولى من الانتخابات القادمة وضعت لها الضمانات والعبرة في التنفيذ ونحن مستعدون لتسهيل أي إجراءات، مبيناً أن حركة الجهاد الإسلامي لن تكون جزءاً من المجلس التشريعي الفلسطيني ولكنها مع أن تتم العملية الانتخابية بسلاسة في ضوء ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه بين الشركاء".

ورفضت حركة الجهاد الاسلامي التوقيع على الميثاق باعتبار أنها لن تشارك في الانتخابات المزمع إجراءها.

وأضاف البطش بأن حوارات القاهرة الأخيرة لم تحرز تقدماً فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية حيث تم تأجيل الحديث عن المنظمة للقاءات القادمة.

وأوضح البطش بأن الحديث عن إعادة بناء المجلس الوطني وهياكله ما زال جارياً حتى اللحظة ولكن إعادة البناء يجب أن تكون على أسس جديدة تضمن مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.