السعودية تعلن عن موعد افتتاح وأوقات العمل بمشروع " سقيا زمزم "

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، أن موعد افتتاح مشروع "سقيا زمزم" من جديد في مكة المكرمة، بعد اغلاقه مدة عام، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن السلطات ستفتتح مشروع "سقيا زمزم" بدءًا من غدٍ الثلاثاء، وذلك تلبية للطلب المتزايد على مياه زمزم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد السديس، وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، والبدء باستقبال الزوار وطالبي المياه، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بساعات العمل بالمشروع، قال الرئيس العام: إنه "سيكون بساعات محددة، تبدأ من الساعة الـ1 من بعد الظهر، وحتى الساعة الـ9 مساء، خلال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة".

وشدّد على حرص اللجنة الإشرافية لمشروع "سقيا زمزم"، وعلى "مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه".

موعد فتح سقيا زمزم :

وأضاف السديس، حرصها على تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون 4 عبوات للزائر بقيمة 5.50 ريال للعبوة الواحدة، شاملة قيمة الضريبة المضافة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، وضمان استمرارية الخدمة، وتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع”.

كما وأكد أن مشروع "زمزم" جاهز لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك القادم، من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، داعيةً إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية، في إطار مكافحة فيروس "كورونا".

وطالبت اللجنة، بضرورة الالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، في حين أن الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ستسمح بتواجد 60 عميلا كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.

ما هو تطبيق توكلنا 2021 ؟

تطبيق توكلنا (Covid-19 KSA)، عبارة عن التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وهو برنامج خاص تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني بالسعودية لمكافحة تفشي فيروس كورونا ، للمزيد (

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