تعرف على حالة الطقس في محافظات مصر غدا الثلاثاء 23 مارس 2021

ارتفاع الحرارة الشديد الذي شهدته أغلب محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين 22 مارس اذار 2021، دفع الكثير من المصريين للبحث عبر محركات جوجل عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 مارس الجاري عام 2021، حتى يتسنى لهم معرفة سرعة الرياح، والتحقق من وجود أتربة عالقة بالجو، وسقوط أمطار أم لا، من أجل أخذ احتياطاتهم أثناء الخروج على الطرق خلال السفر صباحاً أو مساءً.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 23 مارس

و بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية، فإن احوال الطقس غداً الثلاثاء الموافق 23 مارس سوف يشهد تحسناَ في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية من البلاد. بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة في المناطق الجنوبية، حيث يسودها مناخ حار، يصاحبه سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الثلاثاء على أغلب المحافظات الكبرى يأتي على النحو التالي:

تشهد محافظة القاهرة والوجه البحري طقس حار، يصاحبه نشاط ملحوظ للرياح. بينما يسود السواحل الغربية مناخ لطيف، بينما تشهد السواحل الشرقية مناخ معتدل ورياح نشطة.

كما تشهد مناطق شمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء طقس حار، مع رياح نشطة. في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة يصاحبها رياح نشطة. بينما يسود الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأيضاَ السواحل الشمالية طقس مائل للبرودة ليلاً. لاسيما يشهد شمال الصعيد وأيضاً جنوب سيناء طقس لطيف ليلاً، إنما يسود جنوب الصعيد طقس معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء في مصر

ويتساءل الكثيرون عن احوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداَ الثلاثاء على كافة محافظات مصر، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى على أغلب المحافظات وهي كالتالي

محافظة القاهرة العظمى، 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة الإسكندرية العظمى 22 درجة، والصغرى 15 درجة.

وادي النطرون العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة.

طنطا العظمى 29 درجة، والصغرى 14 درجة.

محافظة الشرقية العظمى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة المنوفية العظمى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

دمنهور العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة.

درجة الحرارة في لطيم العظمى 22 درجة، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة في محافظة مطروح العظمى 21 درجة، والصغرى 14 درجة.

محافظة السلوم العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة.

سيوة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

محافظة بورسعيد العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة دمياط درجة الحرارة العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

الزقازيق درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة المنصورة درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 14 درجة.

السويس درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة العريش درجة الحرارة العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة.

محافظة رفح درجة الحرارة العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.