قوات الاحتلال تخطر مواطنًا بهدم ورشته في جنين

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنًا بهدم ورشة تصليح مركبات في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بان قوات الاحتلال سلمت المواطن حسام أبو صلاح (25 عاما)، إخطارًا بهدم ورشته بالقرب من دوار بلدة عرابة، خلال 72 ساعة، بدعوى عدم الترخيص.

وعمدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة على تصعيد وتيرة الهدم بحق المنشآت في بلدة عرابة والمناطق المحيطة بها، في محاولة من الاحتلال لتنغيص حياة السكان ووضع عراقيل أمام السكان ومصالحهم التجارية وتدمير اقتصادهم.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة، تدمير قوات الاحتلال (214) منشأة خلال شهر فبراير الماضي، كما صادرت (15) آخرين، تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام.

ووفق التقرير، ضاعفت قوات الاحتلال هدم منازل المواطنين، حيث هدمت (68) منازلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، فيما كانت قد هدمت (21) منزلا في شهر يناير السابق.