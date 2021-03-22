احداث مسلسل الاختيار2 في رمضان 2021 و تردد القنوات الناقلة

يقترب شهر رمضان المبارك 2021 حيث ينتظر الجمهور العربي ما سيتم عرضه خلال شهر رمضان من اعمال درامية عبر القنوات العربية، و يعتبر مسلسل الاختيار الوطني المصري واحداً من ابرز المسلسلات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل المشاهدين العرب.

في هذه المقال ترصد لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية عدداً من القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار2 في شهر رمضان 2021، الذي يمثل دور البطولة فيه النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

يشار الى أن شركة سينرجي المنتجة لمسلسل “الاختيار 2” قد طرحت البرومو الدعائي الأول للمسلسل، حيث يكشف كواليس وخبايا جهود الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية .

مسلسل الاختيار 2 يعد واحدًا من أهم وأضخم الأعمال الدرامية المنتظرة في مارثون دراما رمضان 2021، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، بطولة النجم أمير كرارة، والذي جسد شخصية الشهيد البطل أحمد منسي، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

أحداث مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص كفاح رجال الشرطة المصرية من بطولات وتضحيات في سبيل أمن وأمان الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أرواح الشعب المصري وجمهورية مصر العربية.

ويواصل فريق العمل بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، تصوير أحداث العمل، حيث يكثف المخرج بيتر ميمي ساعات تصوير أحداث المسلسل لعرضه في المارثون الدرامي المقبل، المتبقي له شهرًا واحدًا، ويتم التصوير في مناطق متفرقة بين القاهرة والجيزة.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار2 بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويعرض على مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى عرضه على قنوات ON الفضائية وON دراما، مثلما حدث في الجزء الأول من المسلسل.

تردد قناة أون دراما الناقلة لمسلسل الإختيار 2 رمضان 2021 :

القمر النايل سات.

التردد 10853.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.