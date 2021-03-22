طبيب عيون يُحذر من الأجواء الغُبارية في فلسطين ويقدم نصائح لتنجب الأمراض

حذر إختصاصي طب العيون، د. بشار جبر، اليوم الاثنين، من الأمراض التي تسببها الأجواء الغبارية والعوائق الجوية التي تتعرض لها جميع محافظات الوطن في فلسطين، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

وأوضح جبر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأجواء الغبارية تسبب العديد من الامراض عند المواطنين منها حساسية وجفاف والتهاب العيون، منبهًا من ارتداء العدسات اللاصقة عند الخروج إلى الأجواء في الخارج، وذلك لتجنب دخول الغبار.

وبيّن الطبيب، أن مرضى "رماد الربيع والاكزيما" معرضيّن وبشدة لإصابة بأمراض العيون في هذه الفترة، مؤكدًا أن لها تأثيرات على القرنية والالتهابات.

وأشار إلى أن فئة كبار السن تعتبر الأكثر تضررًا من هذه الأجواء، بسبب قلة الغدة الدرقية على فرز الدموع، التي تنظف العين من الفيروسات والبكتيريا وغيره.

وفيما يتعلق بطرق العلاج، دعا جبر، المواطنين عند الإصابة بأمراض العيون، بضرورة التوجه إلى الطبيب، لتشخيص طبيعة الإصابة، وبناءً عليه يتم تحديد الدواء.

ووجه الطبيب جبر، نصائح عدة للمواطنين، أبرزها: تجنب الخروج في الأجواء المُغبرة إلا عند الحاجة، واستعمال النظارات الشمسية، إضافة إلى استخدام قطرات الترطيب بشكل مبدئي.

وتشهد محافظات فلسطين، اليوم، تقلبات جوي تتصدرها موجة غبار بالتوازي مع ارتفاع في درجات الحرارة، إذ أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك غبار من المنطقة الممتدة من ليبيا لمصر إلى الشرق باتجاه بلاد الشام.