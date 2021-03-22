امساكية شهر رمضان 2021-1442 في مكة المكرمة

امساكية شهر رمضان 1442 في مكة المكرمة، تختلف توقيتات الليل والنهار باختلاف موقع كل مدينة أو بلد حتى وان كانت تقع تحت حدود لبلد واحدة ويتم تحديد الأوقات وفقا لقرب وبعد البلدة عن خط الاستواء والموقع الجغرافي لها، لذلك تختلف مواقيت الصلاة في مدن المملكة العربية السعودية تختلف من مدينة لأخرى، وعليه تختلف أوقات الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك باختلاف مواقيت صلاة الفجر والمغرب بها

امساكية رمضان في مكة المكرمة

يهل علينا شهر رمضان المبارك يوم الثالث عشر من شهر أبريل المقبل 2021، وذلك وفقا لما أقرته هيئة الرؤية الفلكية إلا أننا نأخذ الأمر في عين الاعتبار حتى تتم رؤية هلال الشهر الفضيل وفقا لرؤيته الشرعية والتي تتم في يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان 1442، ويبحث المواطنين القاطنون في مكة المكرمة عن امساكية رمضان بسبب كونها تبين لهم مواقيت الصلاة.

وكذلك موعد الإفطار والذي يتزامن مع وقت أذان المغرب وموعد السحور والذي من المفترض أن يكون قبل أذان الفجر بساعة حتى يتسنى للمسلم تناول طعام السحور على مهل وكذلك شرب مقدار من الماء والاستعداد لأداء صلاة الفجر بعد الأذان، وهذا ما تبينه الامساكية تحت مسمي وقت الإمساك إن الإمساك عن الطعام حتى لا نتفاجأ باذان الفجر ونحن مازلنا ناكل.

امساكية رمضان المبارك في مكة

وقبل ان نستعرض لكم امساكية الشهر الفضيل في مكة المكرمة يجب ان نعلم ان شهر رمضان روحانيات خاصة به ولا سيما عندما تكون قاطنا في مكة المكرمة وتذهب أداء فرائضك في الحرم المكي وتقوم بأداء صلاة التراويح به والتي تكون خلف أحد كبار رجال الدين والشيوخ في الحرم المكي وتكون مسلما وجهك لبيت الله جل في علاه يالها من روحانيات يسعد بها كل من يسكن في مكة أو المدينة المنورة