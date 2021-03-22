موعد اجازة شهر رمضان 2021 في المملكة العربية السعودية

يقترب شهر رمضان الكريم 2021-1442، و يتساءل المواطنون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد الإجازة خلال الشهر الفضيل، لا سيما أن المملكة العربية السعودية تحرص على اعطاء المواطنين الفرصة لإقامة الشعائر الدينية وتيسير أمور الناس في الشهر الكريم ، وإعطاء المجال لمريدي الاعتكاف واستقبال عيد الفطر المبارك، و تقر اجازات للموظفين الحكوميين لديها.

و حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية لائحة تخص الإجازات السنوية للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والتي تنص على منح موظفي القطاع العام إجازة خلال شهر رمضان الكريم، ويخضع تحديد مدة الإجازة خلال الشهر الفضيل في بعض الهيئات الحكومية إلي اللائحة الداخلية لتلك الهيئات

موعد إجازة الموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية

تحدد موعد إجازة شهر رمضان بالنسبة للهيئات والمؤسسات الحكومية المخاطبة بلائحة الخدمة المدنية من تاريخ الخامس والعشرون من شهر رمضان الكريم حتى نهاية الشهر بما يشمل وقفة عيد الفطر المبارك ويضم إليها إجازة عيد الفطر المبارك حسب قانون العمل.

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2021 في السعودية

وفقاً للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان المبارك 2021-1442 في شهر أبريل، حيث ان للهيئات والمؤسسات الحكومية هي صاحبة القرار في تمديد هذه الإجازة على حساب الأيام التي تقع في شهر رمضان، أي أن تبدأ الإجازة قبل تاريخ الخامس والعشرين من رمضان وذلك تبعاً للائحة الداخلية لكل هيئة ومؤسسة، وبناء عليه يجب علي كل موظف حكومي إتباع نظام الإجازات الداخلي للهيئة التابع لها

موعد إجازة الموظفين الغير حكوميين بالقطاع الخاص بالمملكة

لم ينص قانون العمل الصادر بشأن إجازات العاملين بالقطاع الخاص علي منح إجازة للعاملين بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان الكريم بغير المنصوص عليه بمنح إجازة إجباريه لكافة الموجودين بالمملكة العربية السعودية عن عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم 30 رمضان أي كان موافقاً لوقفة العيد أو أول أيام العيد، وقد تنص اللائحة الداخلية للشركة أو المؤسسة الخاصة علي منح الموظفين إجازة في شهر رمضان سابقة لإجازة العيد أو جعل إجازة العيد محدودة بمواعيد إما بداية من وقفة العيد وأول وثاني يوم أو تنتهي عند أول يوم ويعتبر ثاني يوم العيد يوم عمل طبيعي، وبناء عليه يجب علي موظف القطاع الخاص اتباع لائحة شركته الداخلية في الإجازات