ابرز 8 مسلسلات سورية تُعرض في شهر رمضان 2021

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2021، يبحث الكثير من الناس عن ابرز المسلسلات و الاعمال الفنية التي ستعرض خلال الشهر، و لا سيما متابعي الدراما السورية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي، و على الرغم ظروف الحرب وارتباك المشهد السياسي على أرضها، تسجل الدراما السورية هذا العام حضورا قويا، في سباق رمضان 2021.

أبرز المسلسلات السورية المقرر عرضها قريبا

"350 جرام"

تم تغيير اسم العمل من "نبض" إلى "350 جرام" والمسلسل بطولة النجم عابد فهد، كما يضم نخبة من ألمع نجوم التمثيل أبرزهم، كارين رزق الله، ومصطفى سعد الدين، وقاسم منصور، وسلوم حداد، والعمل من إخراج محمد لطفي

تدور قصة المسلسل حول رجل يتعرض لأزمة قلبية، وينصحه الأطباء بتركيب قلب بديل، ويطرح المسلسل قضية حول الذاكرة، وهل هي متعلقة بالقلب أم بالدما، وهو موضوع يتم مناقشته لأول مرة في عمل درامي عربي

الكندوش

يشارك في بطولة مسلسل "الكندوش"، الفنان الكبير أيمن زيدان، العائد للدراما بعد غياب 5 سنوات، وسلاف فواخرجي وسامية الجزائري وشكران مرتجي وكندة حنا

والمسلسل من تأليف حسام تحسين، وإخراج سمير حسين، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن جواره، رغم استقراره العائلي، ويدور الصراع بين الخير والشر

سوق الحرير 2

قررت الجهة المنتجة تقديم الجزء الثاني من مسلسل "سوق الحرير" بعد نجاح الجزء الأول في رمضان 2020، وتم الاستعانة بالكاتب سيف حامد لكتابة سيناريو وحوار حلقات الجزء الثاني

ويشارك في بطولة هذا العمل بسام كوسة، سلوم حداد، كاريس بشار، وتولى مهمة الإخراج المثني صبح

عرس الحارة

يضم هذا المسلسل كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل في مقدمتهم، صفاء سلطان، سحر فوزي، تولين البكري، طوني عيسى، جرجس جبارة، والعمل من تأليف مروان قاوق، وإخراج كنان إسكنداني

تدور أحداثه في حارة قديمة موجودة بين لبنان ودمشق في مرحلة زمنية تعود لحقبة الـ1900، ويتخلله قصصاً مشوقة حول غريزة الانتقام والمشاكل الاجتماعية

العربجي

بطولة باسم ياخور، والذي يعمل سائقا لعربة تجرها الأحصنة، ويقع هذا الشخص في حب فتاة، وعندما ترفضه يقرر عمل المستحيل للاقتراب منها والفوز بقلبها

ويشارك في بطولة المسلسل سلوم حداد، طلال مارديني، والقصة من تأليف عثمان حجا وإخراج تامر إسحاق

باب الحارة 11

ينافس بقوة في سباق رمضان الدرامي مسلسل "باب الحارة 11" بطولة زهير عبدالكريم، رضوان عقيلي، قاسم ملحو، أمية ملص، فاتح سلمان، مصطفى المصطفى، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب

حارة القبة

تدور أحداثه في البيئة الشامية، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك، والعمل من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي

بروكار 2

يتناول المسلسل قصة صناعة "البروكار" الشامي ومحاولة سرقتها، وتقديم صناعة بديلة لها من قبل الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت

وقرر صناع المسلسل تقديم الجزء الثاني منه في رمضان 2021، ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم التمثيل أبرزهم زهير رمضان، وسلمى المصري، ورنا الأبيض، وعلاء القاسم، وزينة بارافي، والعمل من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب