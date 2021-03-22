تراجع سعر الذهب في غزة.. ما الأسباب وماذا عن التوقعات مستقبلاً!

أكد نقيب صياغة الذهب في قطاع غزة، محمود عطوة، اليوم الإثنين، أنّ سعر الذهب في القطاع انخفضت خلال الأيام الماضية، إذ وصل في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وأوضح عطوة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ السبب الرئيس لعودة انخفاض سعر الذهب، هو مجيء جو بادين إلى الرئاسة الأمريكية، تبعها استقرار في السياسية العالمية، إلى حد ما.

وبيّن النقيب، أنّ الأسعار بدأت بالعودة تدريجيًا إلى طبيعتها، بعدما شهدت ارتفاعًا لأشهر خلال السنوات الماضية، التي عمّها التوترات وعدم الاستقرار السياسي.

ونبّه عطوة، من أن التراجع على الأسعار سيؤثر على المواطنين أثناء عملية بيع مخزونات الذهب، بينما التاجر سيكون أكثر حظًا جراء الانخفاض.

وفيما يتعلق بتراجع الطلب، أشار عطوة، إلى أن الطلب على الذهب في غزة شهد تراجعًا ملحوظًا، عازيًا ذلك تردّي الأوضاع الاقتصادية بين أوساط السكان.

وتوقع أن يستمر انخفاض السعر على الذهب خلال الأشهر المقبلة؛ لكنه مستقبلاً سيعود إلى الارتفاع مجددّا، وفق رؤيته.

وقدم عطوة، نصائح للمواطنين بضرورة تخزين الذهب هذه الفترة ويُصح بيعه عند الحاجة، أو عند ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الذهب هو الملاذ الآمن.

وفق وقت سابق، فقد سعر الذهب 0.7% من الجلسة، كما شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بواقع 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية.