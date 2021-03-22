امساكية شهر رمضان 2021 في المدينة المنورة

يقترب موعد حلول شهر رمضان الفضيل لعام 2021-1442، و يبحث المسلمون في أرجاء العالم عن موعد حلوله وعن أوقات الصيام والإفطار به، لا سيما أن شهر رمضان المبارك يتسم بطابع خاص، كونه شهر الصيام، الذي هو احد الاركان الاسلامية الخمسة.

و يشغل موعد قدوم و انتهاء الشهر الفضيل اهتمام المسلمين في شتى بقاع الارض، وكذلك موعد واوقات الإفطار والسحور الخاصة بكل يوم فيه

اصل اسم رمضان

جاءت تسمية شهر رمضان بهذا الاسم، لانه كان يأتي في أيام يشتد بها الحر والعطش وهي أيام تسمي رمض وعليه التي تسمية اسم الشهر برمضان لكون الصوم به يجعل جوف الصائم يشتد عليه من الجوع والعطش

امساكية رمضان في المدينة المنورة

في هذه السطور نضع بين ايديكم امساكية الشهر الفضيل في المدينة المنورة وذلك وفقا لما حددته الرؤية الفلكية لهلال الشهر ريثما يتم رؤية الهلال الشرعية في موعده، و لمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك 2021-1442 في المدينة المنورة اضغط على هذا الرابط.