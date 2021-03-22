قوات الاحتلال تشدد حصارها على قرية بيت اكسا والقدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطريق الرئيسي الرابط بين قرية بيت اكسا ومدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بالأسلاك الشائكة، ومنعت المواطنين من التنقل مشيا على الأقدام، علما أنها مغلقة أمام المركبات منذ العام 2006.

يشار أن قرية بيت إكسا محاصرة بجدار الفصل العنصري، ويقطنها قرابة ألفي نسمة، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها.

وتعيش بيت إكسا حالة استثنائية، حيث يقام على مدخلها حاجز احتلالي ثابت يمنع الدخول والخروج من البلدة إلا ضمن شروط تعجيزية، ويحول دون التواصل الجغرافي والاجتماعي لسكان البلدة مع محيطه من القرى الأخرى.

وتتعرض بيت إكسا، لمضايقات وتشديد من قوات الاحتلال التي تعزلها عن محيطها الجغرافي.

ويسكن معظم أهالي بيت إكسا في 700 دونم فقط يسمح بها الاحتلال بالبناء والسكن، من مجمل مساحة البلدة الذي يصل 7398 دونم تقريبا.

وتسيطر ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية عسكرياً وإدارياً على أغلب مساحة بيت إكسا، وتستغل ذلك بمنع التوسع العمراني في البلدة التي يطوقها جدار الفصل العنصري.

وصادرت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي بيت إكسا لغايات متعددة منها بناء مستوطنتي "راموت" و"هار شموئيل"، وجدار الضمّ والتوسع العنصري الذي يعزل القرية عن أراضيها الزراعيّة.

ويمنع الاحتلال الكثير من المواطنين من زراعة أراضيهم والعناية بها، ويُهدد بتحويل الأراضي الخصبة إلى غابات وأراضٍ ممنوع الزراعة فيها، بحجة أنها تابعة لما تسمى "سلطة الطبيعة الإسرائيلية".