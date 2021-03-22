من هي الكاتبة المصرية الراحلة نوال السعداوي؟

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاماَ، حيث أكدت المصادر المقربة من الكاتبة أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى، ورحلت عن عالمنا يوم الأحد 21 مارس لعام 2021، الموافق 8 شعبان 1442.

نبذة عن الكاتبة نوال السعداوي

نوال السعداوي هي واحدة من أهم الكاتبات المصريات وأيضاً الأفريقيات اللاتي أنجبهم المجتمع على مر العصور. ولدت في يوم 27 أكتوبر لعام 1931، بقرية كفر طحلة، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

تخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1955، حيث حصلت على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة. كما تخصصت في مجال الأمراض الصدرية، وعملت في مستشفى القصر العيني كطبيبة امتياز.

بجانب أنها طبيبة أمراض صدرية، وأمراض نفسية، كانت كاتبة وروائية مصرية متميزة تدافع عن حقوق الإنسان بجدارة.

وكانت تدافع عن حقوق المرأة بشكل خاص ولها كتابات متعددة عن حقوق المرأة في الإسلام، وكانت ضد قضية ختان الإناث.

استطاعت تأسيس جمعية “تضامن المرأة العربية “عام 1982، بالإضافة إلى جهودها في تأسيس “المؤسسة العربية لحقوق الإنسان”.

جوائز الكاتبة نوال السعداوي

حصلت الكاتبة نوال على عدد من الجوائز التقديرية عن كتاباتها وروايتها المتنوعة أهمها: ثلاثة جوائز فخرية حصلت عليها الكاتبة من ثلاث قارات مختلفة وهي:

” جائزة الشمال والجنوب” حصلت عليها عام 2004 من مجلس أوروبا.

” إينانا الدولية” حصلت عليها من دولة بلجيكا عام 2005.

” جائزة شون ماكبرايد للسلام”

حصلت عليها في سويسرا من المكتب الدولي للسلام عام 2012.

وظائف نوال السعداوي

شغلت الكاتبة والروائية الدكتورة نوال السعداوي عدد من المناصب الهامة والمرموقة في الدولة خلال مسيرتها المهنية منها:

شغلت منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي، وذلك في وزارة الصحة بمحافظة القاهرة.

كما شغلت منصب الأمين العام في نقابة الأطباء بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عملها كطبيبة في المستشفى الجامعي.

حصلت على عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بمحافظة القاهرة. حرصت على إنشاء جمعية الكاتبات المصريات، بالإضافة إلى عملها لفترة قصيرة رئيسة تحرير “لمجلة الصحة”، كما عملت في مجلة “الجمعية الطبية” كمحررة.

أهم أعمال الكاتبة نوال السعداوي

تمتلك الكاتبة والروائية نوال العديد من الأعمال الكتابية والقصص التي أثارت الجدل في المجتمع السياسي والديني، وأشهرها على الإطلاق ختان الإناث والحجاب والعنصرية الدينية وغيرها.

كانت أول أعمالها في عام 1957 عبارة قصص قصيرة تحمل عنوان ” تعلمت الحب”. بينما كانت أول رواية لها في عام 1958 هي ” مذكرات طبيبة”.

كما كتبت رواية “مذكرات في سجن النسا” عقب خروجها من السجن بعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981.

نشر للكاتبة نحو أربعون كتاباَ، وتمت ترجمته إلى 20 لغة مختلفة. بالإضافة إلى العديد من الكتابات والقصص المسرحية مثل الوجه العاري للمرأة العربية.

سقوط الإمام، أوراق حياتي، المرأة والجنس، رواية المرأة الممزقة، رواية الغائب، رحلات في العالم وغيرها من القصص والروايات وأيضا المسرحيات.