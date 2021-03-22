احصائية قياسية لوفيات كورونا في الاردن

أعلنت وزارة الصحية في المملكة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 109 حالات وفاة.

كما أعلنت الصحة الأردنية عن ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا حيص سجلت 9269 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات في المملكة إلى 544724.

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات الجديدة الذي سبق أن بلغ يوم 18 مارس 9192 حالة، وفي 19 مارس 7354، وفي 20 مارس 5205، وفي 21 مارس 8789.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 109 وفيات جديدة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 5985 شخصا.

ويمثل هذا الرقم قفزة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الأردن، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 18 مارس 74 حالة، وفي 19 مارس كذلك 74، وفي 20 مارس 87، وفي 21 مارس 88.

وازداد عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 441239 شخصا بعد رصد 365 حالة خروج من المستشفيات.