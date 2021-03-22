رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 في مصر

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في جمهورية مصر العربية تصدرت اليوم الاثنين 22/3/2021 عمليات البحث على جوجل بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن ظهورها، اليوم الإثنين.

و يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 في مصر:

1. الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي.

2. تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الكود الخاص به ورقم الجلوس.

3. اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

4. بعد انتهاء الطالب من الخطوات السابقة تظهر أمامه كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة الخاصة به.

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية قد أعلنت أمس الأحد، عن ظهور نتيجة الصفين، الأول الثانوي بحلول الساعة الثامنة مساءً من اليوم الإثنين، و نتيجة الصف الثاني الثانوي بحلول الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وكان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قد انتهوا الأسبوع الماضي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما انطلق مؤخرًا الفصل الدراسي الثاني على مستوى المدارس والجامعات في مختلف محافظات مصر، أيضًا في إطار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب وأعضاء هيئات التدريس في مدارس وجامعات مصر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشهدت، شهدت الدراسة إقبال بين المرتفع والمتوسط خلال الأيام الأول من انطلاقها.