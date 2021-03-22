بالصور الرابطة الإسلامية تقدم منحة نقدية لطلبة الجامعات في قطاع غزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الاثنين، حفلاً لتوزيع المنح النقدية لطلبة الجامعات في مدينة غزة.

وحضر الحفل الذي أقامته الرابطة بمنتجع الشاليهات على شاطئ بحر، لفيف من قيادة حركة الجهاد الإسلامي والمئات من الطلبة المستفيدين من المنحة النقدية.

وفي كلمة له وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام شكره لرابطة الإسلامية على هذا الجهد رغم وجود ضائقة مالية تعيشها الحركة؛ بفعل الثبات على مواقفها ودفاعها عن حقوق شعبنا.

وقال عزام :"نحن نحاول أن نخفف عن أبنائنا وإخواننا الطلبة في ظل هذا الوضع الخانق، لكن أملنا بالله لا يمكن على الإطلاق أن يُخدش أو يخبو".

وأضاف "يجب أن نصبر، وأن نواصل العمل على تغيير هذا الواقع".

ومن جهته أشاد مدير التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم بغزة الدكتور خليل حماد بدور الرابطة الإسلامية المميز ودعمهم المستمر للطلبة، داعياً إلى استمرار هذه المنح النقدية لأن الطلبة في أحوج ما يكون إلى هذه المساعدات.

وفي كلمة الطلبة المستفيدين من المنحة التي ألقاها الطالب عميد أبو جبر شكر فيها الرابطة الإسلامية على ما تقدمه للطلبة، في ظل صعوبة المرحلة التي نمر بها بفعل تفشي وباء كورونا والحصار الخانق الذي استمر لسنوات على قطاع غزة.

وبحسب الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني فإن المئات من الطلاب والطالبات استفادوا من المنحة النقدية في مختلف جامعات ومعاهد وكليات قطاع غزة.

وأكد البسيوني على ضرورة مراعاة المؤسسات المجتمعية والوطنية لظروف أولياء الأمور الصعبة؛ لأن مستقبل الأجيال مسؤولية واجبة على جميع الأطراف تحملها.





















