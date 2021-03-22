البزم: تصاعد المنحنى الوبائي يدق ناقوس الخطر

أكد المتحدث باسم ‏وزارة الداخلية في غزة‏ إياد البزم، أن تصاعد المنحنى الوبائي في قطاع غزة في المرحلة الحالية يدق ناقوس الخطر.

وقال البزم في تصريحات اذاعية مساء الاثنين: "نتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الوبائية وفي هذه المرحلة هناك تصاعد في المنحنى الوبائي وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر".

وأوضح أن المباحث العامة بدأت بتكثيف الإجراءات الميدانية خلال الايام الماضية في مناطق ومحافظات قطاع غزة كافة، وكذلك تشديد الإجراءات الوقائية في كافة المرافق والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأضاف: "عملنا في الفترات السابقة وفق آلية ناجعة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مواجهة فيروس "كورونا" بالقطاع، مبينًا أن الجهات المسؤولة لا تستطيع أن تسير بوتيرة واحدة في الإجراءات ولا بد أنّ تعتمد على التشديد والتخفيف حتى يستطيع المواطنين أنّ يتدبروا أمورهم ما بين متطلبات الحياة العامة وما بين الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة.