أعلنت وسائل اعلام محلية اليوم الاثنين 22-3-2021 وفاة أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل محمود بكر حجازي "أبو بكر حجازي" عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

ويعتبر "أبو بكر حجازي" أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965.

واعتقل بتاريخ 18/1/1965 وكان أول من وجهت إليه تهمة الانتماء لحركة "فتح"، كما حكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ.

وأفرج عنه في عملية التبادل التي جرت بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "فتح" في 28/1/1971 في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر، وتوجه حجازي بعدها إلى لبنان وعاد إلى غزة بعد اتفاق "أوسلو" عام 1994.

منحه رئيس السلطة محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري.