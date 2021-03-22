الحريري: هدفي هو العمل على تفادي انهيار لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين: "هدفي هو العمل على تفادي انهيار لبنان ولأنّ الرّئيس عون قال إنّ لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة أضع بين أيديكم التّشكيلة الّتي قدّمتها لعون منذ أكثر من ١٠٠ يوم"

جاء ذلك عقب صول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون.

كما أوضح الحريري أنه طلب من الرئيس الاستماع لأوجاع المواطنين بتأليف حكومة اختصاصيين بعيداً عن أي مصالح ضيقة وترك الحكم على التشكيلة الحكومية المقترحة للبنانيين.

وشدد أنه أبلغ الرئيس عون أن رسالته التي أرسلها لي بالأمس كأنها لم تكن وابلغته أنني ساحتفظ بنسخة منها للتاريخ، لافتاً أن اللائحة التي أرسلها له الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف على حد قوله "مش شغلتو يعبي أوراق من حدا".

وأوضح الحريري أنه اتفق مع الرئيس في المرة الماضية أن يلتقي اليوم ولكن للأسف أرسل له بالأمس ورقة تتضمن تشكيلة تحمل حقائب تعطيه الثلث المعطل وطلب منه أن يملأها.