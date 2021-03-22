محمد صلاح يحصد جوائز ليفربول 2021

حصد النجم المصري محمد صلاح جائزة جديدة يوم أمس الاحد 21-3-2021 جائزة جديدة مع فريقه الانجليزي ليفربول.

وحاز صلاح وفقًا لتغريدة على حساب ليفربول الرسمي على جائزة أفضل لاعب في الريدز خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

الفرعون المصري أعرب عن فرحته وسعادته الكبيرة في الفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير، قائلًا: "أآمل أن نواصل الفوز".

وأضاف: "الأمر صعب علينا بسبب الوضع الذي مررنا به وموقعنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أعتقد أنه سيكون أفضل. وفي دوري الأبطال نحن نقوم بعمل جيد".

وتابع: "لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعًا ونحتاج فقط للاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات".

وقال صلاح: "أريد فقط أن أقول شكرًا لكل من قام بالتصويت لي، نحن سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات المقبلة، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك والقيام بعمل جيد أيضًا في دوري الأبطال".

وتمكن النجم المصري من أن يسجل 3 أهداف لليفربول على مدار شهر فبراير/ شباط، حيث جاءت أهدافه الثلاثة في شباك كل من لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا، وأمام مانشستر سيتي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.