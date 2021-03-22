أبو ردينة: الاستقرار بالمنطقة يكون بالسلام الحقيقي مع الشعب الفلسطيني أولاً

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الاثنين: إن "تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية أولا، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها “أن الدولة الفلسطينية ستتحقق من خلال السلام مع العرب وليس الفلسطينيين”.

وأضاف أبو ردينة: "أن هذه التصريحات تندرج في إطار التهرب المستمر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من دفع استحقاقات السلام المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية".

كما اكد أن السلام الشامل في المنطقة يكون فقط من خلال اتفاق سلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.