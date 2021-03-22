القائد خامنئي يتهم "واشنطن" بإدخال السعودية في ازمات سياسية

اتهم قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي اليوم الاثنين 22-3-2021 "واشنطن" بإدخال المملكة العربية السعودية في أزمات سياسية.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على منصة تويتر حيث تساءل خامنئي "أنتم، الأمريكيّون، هل كنتم تعلمون ما البلاء الذي كنتم تدخلون السعودية فيه؟ إن كنتم تعلمون، فويلٌ لحلفائكم على تصرّفكم معهم بهذه الطريقة! وإن كنتم لا تعلمون، فويلٌ لحلفائكم الذين يثقون بكم وينفذون ويصممون خططهم بالتوافق معكم".

وأضاف: "الولايات المتحدة أعطت السعودية الضوء الأخضر لشن حرب على اليمن"، متسائلا: "هل كنتم تعلمون ما عاقبة ورطتهم؟ هل كنتم تعلمون ما المستنقع الذي تورّطون السعودية فيه؟، السعودية اليوم "لا يمكنها وقف الحرب ولا الاستمرار بها".

وتابع القائد خامنئي قوله: "إن تصور السعودية حينما شنّت الحرب في 2014 كان ملخصه "إلقاء ما يكفي من القنابل على رؤوس الشعب اليمني الأعزل! فيجعلونهم يستسلمون في شهر مثلاً"، وعلّق: "الآن مرّت ستّ سنوات ولم يتمكّنوا من إرضاخ هذا الشعب. لقد ارتكبوا خطأ كبيراً".

وتأتي تصريحات خامنئي بعد أيام من إصدار مجلس التعاون الخليجي بيانا دعا فيه إلى ضرورة تقويم سلوكيات طهران التي تزعزع استقرار المنطقة، بحسب وصف البيان.

وحينها ردت الحكومة الإيرانية في بيان اتهمت من خلاله السعودية بأنها تقف خلف هذا البيان، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الحوار.