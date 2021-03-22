تونس تطلق أول قمر صناعي محلي الصنع بعنوان "تحدي واحد"

تمكنت شركة تونسية خاصة صباح اليوم الاثنين من اطلاق أول قمر صناعي عربي محلي الصنع بعنوان "تحدي واحد".

وأشرف على صناعة القمر الصناعي مجموعة من المهندسين التونسيين في شركة تونسية خاصة، وهي "تالنات" المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية، على صناعة القمر بإمكانيات محلية بنسبة 100%.

وأطلق القمر الصناعي "تحدي واحد" بالتعاون مع الشركة الروسية "GlavKosmos"، المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية "2 soyouz"، الناقلة للقمر الصناعي.

وقد صرح السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، لقناة "RT" في وقت سابق أن عملية إطلاق القمر الصناعي ستدعم التعاون الفضائي بين تونس وروسيا، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين على عدة مستويات.

من جهته، قال مدير عام مجمع "تلنات"، محمد فريخة لـRT، إن القمر الصناعي التونسي مختص في أنترنات الأشياء، مؤكدا أنه ولأول مرة يتم استعمال بروتوكول "لورا" (LoRa) في الفضاء على مستوى العالم.

وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الروس تعزيز التعاون في مجال الفضاء، مشيرا إلى أنه سيبحث في هذا السياق إمكانية إرسال رائدة فضاء تونسية إلى الفضاء، والعمل على تأسيس مدرسة مختصة في مجال الفضاء في تونس بإشراف روسي، لتكوين إطارات في تكنولوجيا الفضاء.