اعلام الاحتلال: سماع دوي انفجار في سدوت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:59 م
22 مارس 2021
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اعلام الاحتلال: سماع دوي انفجار في سدوت

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