إليكم احدث تردد لقناة الشرق Elsharq الجديد 2020

نقدم لكم تردد قناة الشرق Elsharq 2020، الحديث على الأقمار الصناعية التالية نايل سات وسهيل سات وهوت بيرد، فيما ازدادت عملية البحث عن تردد قناة الشرق في هذه الفترة الحالية على شبكات الانترنت، نظرًا لمحتوى القناة المميز والرائع التي تقدمه لجمهورها والبرامج المميزة، لذلك يحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم" على ان يقدم لكم في هذا المقال تحديث لتردد قناة الشرق 2020، كما يقدم البرامج التي تعرضها القناة عبر شاشتها.

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تعريف بقناة الشرق Elsharq :

وتأسست قناة الشرق الفضائية في تاريخ 35 إبريل 2014، في الجمهورية المصرية، حيث رخصت ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بينما نقلت القناة مركزها الرئيس من مصر إلى تركيا.

وبدأت قناة الشرق المصرية أولى حلقاتها بشعار "الحقيقة والأمل"، فيما يملك القناة حاليًا أيمن نور الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2005.

ترددات قناة الشرق Elsharq الجديد 2020:

وفيما يلي نعرض لكم تردد قناة الشرق Elsharq الجديد 2020، على القمرين الصناعين نايل وسهيل سات على النحو التالي:

نايل سات/ التردد

الاستقطاب

الترميز

التصحيح

12687

أفقي أو عمودي

27500

6/5

11315

افقي أو عمودي

27500

6/5

سهيل سات/ التردد

الاستقطاب

الترميز

التصحيح

11142

عمودي

27500

3/4

10730

أفقي

3000

4/3

تردد قناة الشرق Elsharq على القمر الصناعي هوت بيرد:

هوت بيرد

التردد

الاستقطاب

معدل الترميز

11471

عمودي

27500

12111

عمودي

27500