اشتية: نعمل على تخفيض أسعار الاتصالات وخصومات اسرائيل الشهرية ارتفعت

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية أن الحكومة تعمل من أجل التحول الرقمي، ولذلك يتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر مع شركات الاتصالات على تخفيض الأسعار.

وأشار اشتية في كلمته خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، إلى أن التحول الرقمي سيُتيح استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما هو أرخص وأسرع وأكثر جودة، معربا عن أمله أن يكون هذا التخفيض ملموسا لدى المواطنين، ويعكس نفسه بشكل إيجابي.

وحول موازنة الحكومة 2021 قال اشتية "إن الخصومات الإسرائيلية التي كانت 41 مليون شيقل شهريا ومتعلقة برواتب الأسرى قد زادت لتصبح 52 مليون شيقل شهريا، بعد ان تم إضافة رواتب الشهداء والجرحى.

وأعرب اشتية عن أمله بعودة المساعدات العربية والدولية الأخرى بما فيها الأميركية، وذلك لمواجهة العجز المذكور في الموازنة، والذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2021.

وفيما يتعلق بإجراءات فيروس كورونا دعا اشتية الموطنين للالتزام بالكمامة، والتباعد الاجتماعي، واحترام الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، للوقاية وللحد من انتشار فيروس كورونا، رغم اطلاق حملة التطعيم يوم امس ضد الفيروس.

وأوضح اشتية، أن الإجراءات قد تم اتخاذها بالتشاور مع لجنة الطوارئ، ومجلس الوزراء، والمحافظين، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن التطعيم مهم، ولكن الالتزام بالإجراءات مهم أيضا.