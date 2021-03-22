الصحة: 31 وفاة و2338 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الإثنين، تسجيل 31 حالة وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1534 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فسطين.

وأكدت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 358.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27"، قطاع غزة 156.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ونوهت الكيلة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.