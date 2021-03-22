المالكي: الاتصالات مستمرة مع الجنائية الدولية رغم معيقات الاحتلال

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الاثنين: "ان الاتصالات ستستمر مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالرغم من المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال".

جاء ذلك رداً على سحب الاحتلال بطاقة الشخصيات المهمة (VIP) منه وإخضاع فريقه للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة.

وأضاف المالكي: "إن البطاقة الخاصة به منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، ولم تجدّدها، وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية، تمثل دولة فلسطين".

وأكد أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية بعد التحقيق معهم ان التعامل مع الجنائية خط أحمر، وهددت بتنفيذ عقوبات في حال المضي قدما والتنسيق معها.

وأوضح المالكي أن اللقاء مع بنسودا أكد على ضرورة التسريع في فتح التحقيق في جرائم الاحتلال، وان يكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها، بدلا من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.