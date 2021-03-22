ننشر لكم عبر "فلسطين اليوم" رابط تحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State 2021، وتفاصيل اللعبة التي تستعد شركة Tencent الصينية إطلاقها على أجهزة أندرويد وآيفون خلال عام 2021.

ويستطيع اللاعب الحصول على معلومات عن اللعبة وفقًا لشركة ببجي من خلال التسجيل الأولي عبر متجر جوجل، وستصل الطلبات الأولية إلى متجر أبل في وقت مقبل.

الفرق بين ببجي القديمة والتحديث الجديد

تقوم اللعبة على قاعدة "البقاء للأقوى"، إذ تبدأ بـ100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد، ومن أسباب شهرة "ببجي" أنها مجانية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم بساحة قتال، وتتيح لهم مجانية التحدّث لوقت غير محدد.

تدور أحداث اللعبة بعد 30 عاما في المستقبل، وتحديدا في عام 2051، ويهبط اللاعبون من البداية في ساحة معركة جديدة تماما تسمى "تروي Troi".

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ودعمت الشركة اللعبة بتقنيات إضاءة وجرافيكس أكثر حداثة مع رسوميات ترفع مستوى الانغماس بساحات القتال الواقعية وشديدة الضراوة مع سلاسة الأداء.

وتحتوي اللعبة على ميزة تخصيص المعدات الجديدة في اللعبة، فيمكن للاعب إعداد وصناعة أسلحة بنفسه عبر مجموعات التخصيص، كما يمكنه تحويل الأسلحة بطرق مختلفة.

وهناك وضعيات جديدة لإطلاق النار، مع ملحقات قاذفة للقنابل اليدوية ومطاردات المركبات التي يتوقع أن تأخذ شكلا محسناً لإضافة النسق السريع والمشوق.

وهناك المخابئ المتحركة التي من شأنها أن تغير آليات لعب "باتل رويل"، وأضافت الشركة ميزة القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع البالستية المستقبلي.

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وباعت لعبة "PUBG" أكثر من 70 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق.

وتواصل لعبة "PUBG" في حصد العديد من الجوائز، منذ انطلاقتها في عام 2017 بما في ذلك 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والعديد من جوائز لعبة العام 2021.

رابط تحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State 2021