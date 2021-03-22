هبوط أسعار الذهب اليوم في فلسطين يرفع سعر الدولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:48 م
22 مارس 2021
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انخفضت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 22-3-2021، في أسواق التعاملات اليومية، مع تفضيل كثير من المستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة، مثل الدولار الأميركي والسندات المصرفية.

 

وهبط سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة، كما شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بواقع 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية.

 

وفقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات المصرفية في التعاملات.

 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2%، ليصل إلى 2639.92 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار، وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.

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