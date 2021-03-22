نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني اليوم الاثنين، كشف المسافرين عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء 23-3-2021

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/9).

ودعت الداخلية المسافرين للتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت الداخلية المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/9)