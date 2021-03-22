تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 لاناشيد الاطفال

تصدر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات وعربسات، محركات البحث العالمية، لا سيما وان القناة تبث برامج مسلية واناشيد تعليمية مفيدة تجذب الأطفال

وتحتوي قناة طيور الجنة على فيديوهات تناسب الجميع، إلى جانب تعدد قنواتها طيور بيبي الخاصة بفئة الصغار وتهتم بالمحتوى الخاص بها من ترفيه وتعليم واناشيد وطنية تجذب الاطفال وتأخذ وقتًا كبيرًا من يومهم، لا سيما في ظل استمرار تفشى فيروس كورونا.

الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد

وننشر لكم عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة طيور الجنة الإخبارية الجديد 2021 على النايل سات والعربسات، حيث سيكون بمقدوركم ادخال تردد قناة طيور الجنة على هذه الأقمار بكل يسر وسهولة.

ادخل تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعربسات

ويستطبع المستخدم ضبط تردد قناة طيور الجنة بنفسه على التلفاز، لمشاهدة افضل البرامج والاستماع لاحلى الأصوات والفيديوهات المتنوعة، بجودة عالية ودقة كبيرة، وصوت نقي خالي من التشويش، من خلال الترددات المرفقة أدناه.

تردد مباشر قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: 3/4

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر: نايل سات

التردد: 11391

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 6/5.

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2021 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: 11310

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

معدل الترميز: 30000

وتبث قناة طيور الجنة على شاشتها عدة برامج ممتعة ومفيدة منها برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.

تردد قناة طيور الجنة 2021

تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310. تردد قناة طيور الجنة عرب سات: 11632.

الاتجاه: افقي.

معدل الترميز: 27500.

وتعتبر قناة طيور الجنة قناة فضائية متخصصة بالأطفال، بدأت انطلاقها في عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتميزت ببرامجها واغانيها المختلفة التي تهم فئة الأطفال وتناسب الأجواء العائلة، ويمكن الاعتماد عليها في ترك امام التلفاز ليشاهدها، لان محتواها مناسب للأطفال.

واسس خالد مقداد قناة طيور الجنة والذي نشأ في دولة الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، كما أنه من أصل فلسطيني مسلم ومتزوج من مروة حماد والتي تشارك في بعض الفيديوهات مع اطفالها، كما يوجد له 5 أبناء وهم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حول تردد قناة طيور الجنة الجديد2021، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع أطفالكم.