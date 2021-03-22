مستوطنون بواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى وسط دعوات لشد الرحال

يواصل عشرات المستوطنين اقتحاماتهم اليومية لباحات المسجد الاقصى اليوم الاثنين 22/3/2021 ، وسط دعوات لشد الرحال لحماية المسجد الاقصى من الانتهاكات الاسرائيلية المتتالية .

وقالت مصادر مقدسية أن 93 مستوطنا بينهم 15 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا استفزازية ، بالإضافة أن 14 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية مشددة.

ويشهد الأقصى قيام جماعات الهيكل المتطرفة بتنفيذ صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وكان الشيخ عكرمة صبري قد دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.